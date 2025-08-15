Россия
Силы ПВО сбили беспилотник над российским регионом

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили беспилотник над Воронежем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в небе над Воронежем, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Гусев напомнил, что в городе сохраняется угроза непосредственного удара, по всей территории региона действует режим опасности атаки беспилотников.

Ранее в Курской области при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

