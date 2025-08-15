Россия
Спасших директора парка «Тайган» при нападении льва наградили

Глава Крыма Аксенов наградил спасших директора парка «Тайган» при нападении льва
Варвара Кошечкина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил спасших директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова при нападении льва. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Медалями «За мужество и доблесть» наградили Татьяну Алексагину — рабочего по уходу за животными, а также Алексея Данилова. Их отметили за отвагу и решительность, проявленные в критической ситуации.

Ранее директор сафари-парка рассказал, что не держит обиду на напавшего на него льва и простил его. «Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно», — объяснил Зубков. Владелец крымского сафари-парка также допустил, что льва могут отправить для размножения в другой зоопарк.

Зубков вернулся к работе. Он отмечал, что после случившегося не прекратит ходить ко львам.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Мужчину прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

