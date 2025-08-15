Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

Спецборт Путина Ту-214 вошел в воздушное пространство США

Спецборт президента России Владимира Путина вошел в воздушное пространство США. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

По информации сервиса, самолет Ту-214 вылетел из Магадана в Анкоридж около часа ночи по местному времени (17:00 мск).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что самолет российского лидера должен приземлиться в Анкоридже в 11:00 часов (22:00 мск).

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени.