19:30, 15 августа 2025Мир

Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

Спецборт Путина Ту-214 вошел в воздушное пространство США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецборт президента России Владимира Путина вошел в воздушное пространство США. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

По информации сервиса, самолет Ту-214 вылетел из Магадана в Анкоридж около часа ночи по местному времени (17:00 мск).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что самолет российского лидера должен приземлиться в Анкоридже в 11:00 часов (22:00 мск).

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени.

