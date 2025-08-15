В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Песков: Вылет Путина из Магадана на Аляску будет пунктуальным

Вылет президента России Владимира Путина на Аляску, где пройдет его встреча с американским лидером Дональдом Трампом, будет пунктуальным, самолет должен приземлиться в Анкоридже в 11:00 часов (22:00 по московскому времени). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, глава Белого дома лично встретит Путина у трапа. «Мы из этого исходим по тому, как было согласовано заранее», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее Песков рассказал, что ключевым вопросом на встрече двух лидеров будет тема украинского урегулирования.

Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите Путина и Трампа. США представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Российскую строну представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.