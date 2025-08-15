В Кремле раскрыли ключевой вопрос на встрече Путина и Трампа

Ключевой вопрос на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина — урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что на повестке дня также будет стоять вопрос «взаимных раздражителей». Кроме того, Путин и Трамп обсудят экономическое сотрудничество России и США.
Ранее Песков сообщил, что самолет российского лидера должен приземлиться в Анкоридже в 11:00 часов (22:00 мск).
15 августа Трамп вылетел на Аляску с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.