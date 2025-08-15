Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 15 августа 2025Мир

В Кремле раскрыли ключевой вопрос на встрече Путина и Трампа

Песков: Ключевой вопрос на встрече Трампа и Путина — урегулирование конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ключевой вопрос на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина — урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на повестке дня также будет стоять вопрос «взаимных раздражителей». Кроме того, Путин и Трамп обсудят экономическое сотрудничество России и США.

Ранее Песков сообщил, что самолет российского лидера должен приземлиться в Анкоридже в 11:00 часов (22:00 мск).

15 августа Трамп вылетел на Аляску с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Врач раскрыл портящую волосы ошибку после душа

    Пара туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT

    Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

    Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко

    Российские ракеты назвали проблемой для Patriot ВСУ

    Публициста Солонина признали иноагентом

    Москвичам пообещали сюрприз

    Гигантский зуб нашли под Новосибирском

    В России решили найти повод для запрета «Роллтона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости