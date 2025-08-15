Мир
18:51, 15 августа 2025Мир

Дмитриев одним словом описал настроение перед встречей на Аляске

Дмитриев: Настроение перед встречей на Аляске боевое
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что у него боевое настроение перед встречей российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Его слова передает РИА Новости.

«Боевое», — заявил Дмитриев, отвечая на просьбу журналиста описать настроение в преддверии саммита.

Спецпредставитель добавил, что российская делегация на Аляске занимается восстановлением отношений России и США, а не только вопросами экономики.

Ранее Дмитриев выложил фото со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени.

