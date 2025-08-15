Мир
18:33, 15 августа 2025

Спецпредставитель Путина выложил фото с Уиткоффом

Спецпредставитель Путина Дмитриев опубликовал фотографию с Уиткоффом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @kadmitriev

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Снимок был выложен в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», — сообщил Дмитриев в подписи к фото.

Ранее Дмитриев согласился с заявлением Трампа о том, что ставки на переговорах между Россией и США будут высоки.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени.

