15:40, 15 августа 2025Экономика

Средние ставки по вкладам в России снизились

ЦБ: Средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках РФ снизилась до 15,96 %
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России снизилась. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

По данным регулятора, за первую декаду августа средняя ставка опустилась до 15,96 процента годовых. В конце прошлого месяца она составляла 16,44 процента годовых, а декадой ранее — 17,22 процента.

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан заявил, что наибольшую доходность можно получить по краткосрочным вкладам, которые размещают в российских банках на срок три месяца. В начале августа по ним предлагали самые выгодные ставки — до 17,5 процента годовых.

«Однако если ЦБ начнет снижать ключевую ставку дальше уже осенью, именно годовые депозиты окажутся самыми выгодными: их владельцы смогут зафиксировать высокий процент на весь срок, в то время как новые предложения на рынке будут уже ниже», — добавил он.

По итогам июля 2025 года суммарные объемы накоплений россиян в банках увеличились на 793 миллиарда рублей, несмотря на неоднократное снижение ключевой ставки в последние несколько месяцев. С начала года объем накоплений вырос на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 61 триллион рублей.

