13:56, 15 августа 2025

Стало известно о вызвавшем панику на Западе сигнале Москвы

IB: РФ подала сигнал ФРГ, что поддержка ракетной программы Киева кончится войной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Москва подала Берлину сигнал, что поддержка ракетной программы Киева может кончиться военной эскалацией. Такое мнение выразил Telegram-канал Insider Black (IB).

В публикации утверждается, что немецкие власти по закрытым дипломатическим каналам получили прямое предупреждение от России. «Москва просигнализировала западным политическим центрам, что подобные игры закончатся эскалацией — и Берлину прямо указали на риски открыть ящик Пандоры», — говорится в посте.

По словам IB, сообщение Москвы вызвало панику среди тех, кто вкладывал деньги в развитие украинской ракетной программы. Уточняется, что из-за поддержки Киева Германия может оказаться втянутой в военный конфликт с Россией. Кроме того, добавили в IB, после удара Российской армии по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины несколько миллиардов евро, вложенных Берлином, «превратились в труху».

14 августа стало известно, что ФСБ и Российская армия поразили украинские объекты ВПК, на которых создавались оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан». Киев планировал использовать их, чтобы наносить удары вглубь России — на 500-700 километров. НАТО санкционировало Украине подобные действия. Кроме того, стало известно, что Германия втайне финансировала производство «Сапсанов».

    Все новости