15:42, 15 августа 2025

Стало известно об уничтожении вернувшегося из плена бойца ВСУ

Военкор Симонов: Попавший ранее в плен боец ВСУ уничтожен под Волчанском
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай, попавший в плен и вернувшийся после этого на родину, был уничтожен под Волчанском. Об этом рассказал военный корреспондент RT Александр Симонов в своем Telegram.

«В октябре прошлого года он был возвращен на Украину по обмену и вернулся на службу в другое диверсионное подразделение украинской военной разведки», — рассказал военкор.

Он добавил, что Матлай был уничтожен под Волчанском во время выполнения боевой задачи в составе диверсионно-разведывательной группы. В плену же он заявлял о разочаровании в украинском спецназе.

Ранее командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Турист рассказал, что в боях в Щербиновке Донецкой народной республики участвовало большое число женщин в рядах ВСУ. Боец отметил, что женщины-военнослужащие не вступали в стрелковый бой и убегали с позиций.

