Стало известно об уничтожении вернувшегося из плена бойца ВСУ

Военкор Симонов: Попавший ранее в плен боец ВСУ уничтожен под Волчанском

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай, попавший в плен и вернувшийся после этого на родину, был уничтожен под Волчанском. Об этом рассказал военный корреспондент RT Александр Симонов в своем Telegram.

«В октябре прошлого года он был возвращен на Украину по обмену и вернулся на службу в другое диверсионное подразделение украинской военной разведки», — рассказал военкор.

Он добавил, что Матлай был уничтожен под Волчанском во время выполнения боевой задачи в составе диверсионно-разведывательной группы. В плену же он заявлял о разочаровании в украинском спецназе.

