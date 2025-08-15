Россия
Стало известно о возможном уходе врио главы ЦВО на спецоперацию

Ura.ru сообщило об уходе врио главы ЦВО Глушенкова на спецоперацию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Стало известно о возможном уходе в зону проведения специальной военной операции (СВО) временно исполняющего обязанности (врио) главы Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрия Глушенкова. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

«Генерал-лейтенант отбыл в зону специальной военной операции. Там он будет выполнять поставленные перед ним боевые задачи», — сказал собеседник агентства.

При этом официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что ветеран спецоперации Иван Созонов не прошел на выборы в Курганскую областную думу, из-за чего запланировал вернуться на фронт в ближайшее время. Он поблагодарил сотрудников избирательной комиссии и отметил, что всегда смог проконсультироваться у них по различным вопросам.

