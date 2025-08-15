Стало известно об ухудшении здоровья лидера Aerosmith

Джо Перри из Aerosmith сообщил, что Стивен Тайлер может больше не выйти на сцену

Гитарист Джозеф «Джо» Перри, звезда культовой рок-группы Aerosmith, не исключил, что лидер коллектива Стивен Тайлер может больше никогда не выйти на сцену. Об этом сообщает издание The Mirror.

По словам музыканта, 77-летний Тайлер слишком плохо чувствует себя, чтобы говорить о воссоединении с коллегами по группе и уж тем более о новых гастролях. Перри, который также выступал в качестве сооснователя и автора песен Aerosmith, сообщил, что у его друга и партнера по группе серьезные проблемы с голосом: повреждены связки и гортань.

«Тайлер не хочет и не может гастролировать», — сообщил Джо.

При этом, по его словам, музыканты коллектива не теряют надежду на прощальное шоу Стивена.

В 2024 году стало известно, что Aerosmith объявила о завершении гастролей и отменила прощальный тур Peace Out.