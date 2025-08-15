Путешествия
09:01, 15 августа 2025Путешествия

Тревел-блогер побывал в Голландии и обнаружил русские стихотворения на стенах зданий

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Голландский тревел-блогер, переехавший в Россию, побывал на родине и обнаружил русские стихотворения на стенах зданий. Об этом он рассказал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он впервые поехал в город Лейден и во время прогулки заметил, что на стене одного из зданий красивым шрифтом написаны стихотворения на русском языке. Позже выяснилось, что таких мест в городе несколько, а также есть стихи и на множестве других языков мира.

Так, одно из произведений принадлежало Марине Цветаевой, другое — Александру Блоку, который известен в Голландии.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на Ямал фразой «сложно представить, что люди там могут жить». Иностранца удивила суровая местная природа.

