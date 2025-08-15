Интернет и СМИ
19:42, 15 августа 2025

Уехавший из России комик назвал Москву одним из лучших городов

Комик Белый назвал Москву и Минск самыми чистыми городами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Руслан Белый / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, назвал Москву одним из лучших городов. Об этом он заявил в выпуске шоу lokal, доступном на YouTube.

Ведущий шоу комик Идрак Мирзализаде попросил Белого оценить Варшаву, так как выпуск снимался в этом городе. «Наверное, это после Минска и Москвы третий такой крутой, чистый, классный индустриальный город», — высказался стендапер.

Ранее Белый развеял позитивный стереотип о Европе. Он заявил, что представление о том, что в европейских странах высокий уровень медицины, не соответствует действительности.

До этого юморист рассказал, что испытал культурный шок от ремонтов в квартирах Испании. Белый пошутил, что испанцы гуляют по ночам, чтобы подольше не возвращаться домой.

    Все новости