Звезды «Вечернего Урганта» рассказали о конфликте с Ургантом и его ревности

Звезды шоу «Вечерний Ургант» сестры-близнецы Катя и Волга Король рассказали о конфликте с ведущим программы Иваном Ургантом. В разговоре с журналом WomanHit они заявили, что шоумен ревновал к ним.

Сестры напомнили, что в эфире шоу они помогали Урганту в различных рубриках. «Мы проработали [в "Вечернем Урганте"] два года в малоговорящих сценах, это были небольшие роли, без особого творчества, они использовали нашу красоту, наши длинные ноги в кадре», — отметили близнецы.

В какой-то момент сестры Король захотели, чтобы в их работе было больше творчества, и для этого они стали ходить к сценаристам шоу и предлагать дополнить различные рубрики. Однако, как утверждают сестры, это не понравилось ведущему. Также, по их словам, Ургант был недоволен вниманием к ним зарубежных звезд, которые приходили в программу.

«Например, [американский музыкант] Джаред Лето пожелал пойти на интервью с Катей и Волгой. Ивану это не понравилось. Потому что, скорее всего, он ревновал не к Джареду Лето, а к нам. И мы поняли, что наши дни сочтены», — сказали они.

Сестры Король добавили, что через несколько лет после ухода из программы они встретились с Ургантом на записи музыкальной премии «Золотой граммофон», где помирились и обнялись.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, рассказал о том, как он попал в «Вечерний Ургант». Он заявил, что дорогу в шоу ему обеспечила шутка про баню.

Катя и Волга Король были ассистентками Ивана Урганта в рубрике «Счастливый случай». Они снимались в «Вечернем Урганте» с 2012 по 2014 год.