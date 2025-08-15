Силовые структуры
12:09, 15 августа 2025Силовые структуры

Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

СК: Установлена причастность командира бригады ВСУ к ударам по Белгороду
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Минобороны России и Следственный комитет (СК) России установили причастность командира 61-й отдельной механизированной бригады «Степова» Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Федичева и его подчиненных к терактам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

По данным ведомства, 30 декабря 2023 и 15 февраля 2025 года ВСУ обстреляли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire» жилые застройки, массовые скопления мирных жителей и объекты социального назначения Белгорода.

Федичев заочно обвиняется в терроризме. Его разыскивают.

Ранее СК установил личность причастного к обстрелам Белгородской области командира Вооруженных сил Украины (ВСУ)

    Все новости