Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

Минобороны России и Следственный комитет (СК) России установили причастность командира 61-й отдельной механизированной бригады «Степова» Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Федичева и его подчиненных к терактам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

По данным ведомства, 30 декабря 2023 и 15 февраля 2025 года ВСУ обстреляли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire» жилые застройки, массовые скопления мирных жителей и объекты социального назначения Белгорода.

Федичев заочно обвиняется в терроризме. Его разыскивают.

