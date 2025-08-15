В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропортах Саратова и Тамбова

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух аэропортах страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что меры объявили в аэропортах Саратова и Тамбова. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Временные ограничения на полеты вводили в аэропорту Саратова ночью 14 августа. Аналогичные меры принимали в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань перестала функционировать в штатном режиме 13 августа с 23:14 по московскому времени.