В единственном в России институте по геологоразведке вскрылись миллионные махинации

ФСБ задержала в Казани управляющего директора ЦНИИГеолнеруд за мошенничество

Сотрудники ФСБ России задержали управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд), расположенного в Казани, по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 11,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по Республике Татарстан.

ЦНИИГеолнеруд — единс­твен­ное в Рос­сии специ­али­зиро­ван­ное учреждение фе­дераль­но­го уров­ня, занимающееся ис­сле­дова­ниями по ге­оло­горазведке не­руд­ных по­лез­ных ис­ко­па­емых.

Руководитель института, по данным ФСБ, занимался махинациями при выполнении договоров, которые заключались фиктивно. Спецслужбы установили, что некоторые исследования месторождений не проводились, а деньги за них перечислялись. Средства поступали на счета физических лиц и затем обналичивались.

