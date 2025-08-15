В единственном в России институте по геологоразведке вскрылись миллионные махинации

Сотрудники ФСБ России задержали управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд), расположенного в Казани, по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 11,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по Республике Татарстан.
ЦНИИГеолнеруд — единственное в России специализированное учреждение федерального уровня, занимающееся исследованиями по геологоразведке нерудных полезных ископаемых.
Руководитель института, по данным ФСБ, занимался махинациями при выполнении договоров, которые заключались фиктивно. Спецслужбы установили, что некоторые исследования месторождений не проводились, а деньги за них перечислялись. Средства поступали на счета физических лиц и затем обналичивались.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали женщину за мошенничество с национальным проектом. Речь идет о строительстве информационного центра на туристическом маршруте Косотур по завышенной стоимости.