Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 15 августа 2025Мир

В Европе рассказали о страхах из-за встречи Путина и Трампа

WP: В Европе испытывают серьезную нервозность из-за встречи Путина и Трампа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Европейские официальные лица испытывают серьезную нервозность, опасаясь, что в ходе этой личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину удастся переключить внимание главы Белого дома с украинского конфликта на раздел глобальной карты безопасности между великими державами. Об этом сообщает газета Thw Washington Post со ссылкой на источники.

«Все опасаются, что Путин снова сыграет на самолюбии Трампа, как он уже делал раньше, и, кто знает, может быть, он придет с очередным благородным предложением или ему вручат какую-нибудь государственную награду», — заявил в разговоре с газетой один европейский чиновник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делать прогнозы результатов встречи президента России Владимира Путина и Трампа преждевременно. По словам представителя Кремля, российский лидер в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой «очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    В России заявили о связанных с саммитом на Аляске атаках ВСУ

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости