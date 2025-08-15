В Европе рассказали о страхах из-за встречи Путина и Трампа

WP: В Европе испытывают серьезную нервозность из-за встречи Путина и Трампа

Европейские официальные лица испытывают серьезную нервозность, опасаясь, что в ходе этой личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину удастся переключить внимание главы Белого дома с украинского конфликта на раздел глобальной карты безопасности между великими державами. Об этом сообщает газета Thw Washington Post со ссылкой на источники.

«Все опасаются, что Путин снова сыграет на самолюбии Трампа, как он уже делал раньше, и, кто знает, может быть, он придет с очередным благородным предложением или ему вручат какую-нибудь государственную награду», — заявил в разговоре с газетой один европейский чиновник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делать прогнозы результатов встречи президента России Владимира Путина и Трампа преждевременно. По словам представителя Кремля, российский лидер в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой «очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь».