Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:54, 15 августа 2025Мир

В Евросоюзе отказались от «мира любой ценой» для Украины

Посол ЕС на Украине Матернова заявила, что Киев стремится к миру не любой ценой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отвергла установление «мира любой ценой» на территории страны в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Матернова указала, что встреча состоится без представителей Европы и Украины. По ее мнению, именно Киев должен решать любые вопросы насчет своего будущего и завершения конфликта с гарантиями безопасности. Дипломат отметила, что «Украина стремится к миру — но не любой ценой».

«Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом», — заключила она.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа

    Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

    Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

    Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

    Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

    Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

    Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

    Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

    Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости