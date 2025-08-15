Посол ЕС на Украине Матернова заявила, что Киев стремится к миру не любой ценой

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отвергла установление «мира любой ценой» на территории страны в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Матернова указала, что встреча состоится без представителей Европы и Украины. По ее мнению, именно Киев должен решать любые вопросы насчет своего будущего и завершения конфликта с гарантиями безопасности. Дипломат отметила, что «Украина стремится к миру — но не любой ценой».

«Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом», — заключила она.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

