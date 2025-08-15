Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 15 августа 2025Силовые структуры

В фото вертолетов Росгвардии и кораблей Черноморского флота увидели преступный умысел

В суд отдали дело о госизмене севастопольца из-за фото кораблей ЧФ и вертолетов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя города Дмитрия Мыськова 1980 года рождения, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы отдали в суд для рассмотрения по существу.

По данным ФСБ, севастополец был завербован через WhatsApp спецслужбами Вооруженных сил Украины. Он по поручению с преступным умыслом делал фото кораблей Черноморского флота (ЧФ) и вертолетов Росгвардии в черте города.

С июля по сентябрь 2024 года мужчина отсылал снимки украинской спецслужбе и получал вознаграждение. Его задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего спецслужбам Украины данные об объектах противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости