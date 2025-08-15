В фото вертолетов Росгвардии и кораблей Черноморского флота увидели преступный умысел

В суд отдали дело о госизмене севастопольца из-за фото кораблей ЧФ и вертолетов

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя города Дмитрия Мыськова 1980 года рождения, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы отдали в суд для рассмотрения по существу.

По данным ФСБ, севастополец был завербован через WhatsApp спецслужбами Вооруженных сил Украины. Он по поручению с преступным умыслом делал фото кораблей Черноморского флота (ЧФ) и вертолетов Росгвардии в черте города.

С июля по сентябрь 2024 года мужчина отсылал снимки украинской спецслужбе и получал вознаграждение. Его задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего спецслужбам Украины данные об объектах противовоздушной обороны.