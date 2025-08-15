В мессенджере Max появились функции для защиты от мошенников

В Max появились безопасный режим и возможность жаловаться на вредоносный контент

В мессенджере Max появились новые функции, необходимые для защиты от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Центр безопасности мессенджера зафиксировал, что его пользователи сталкиваются со спамом, фишингом и попытками социальной инженерии. Для того, чтобы сообщать о подобном вредоносном контенте, в Max появилась возможность пожаловаться на сообщение. Для этого необходимо нажать на него и удерживать, пока не появится соответствующая кнопка, указать причину жалобы и отправить ее.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в мессенджере стал доступен безопасный режим. Благодаря ему пользователи могут запрещать поиск профиля по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомцев, а также не позволять приглашать себя в чаты. Чтобы использовать безопасный режим, нужно придумать и установить пин-код.

Ранее компания VK назвала сроки презентации мессенджера Max. Уточнялось, что она пройдет в начале осени.