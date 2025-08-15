Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:43, 15 августа 2025Интернет и СМИ

В мессенджере Max появились функции для защиты от мошенников

В Max появились безопасный режим и возможность жаловаться на вредоносный контент
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В мессенджере Max появились новые функции, необходимые для защиты от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Центр безопасности мессенджера зафиксировал, что его пользователи сталкиваются со спамом, фишингом и попытками социальной инженерии. Для того, чтобы сообщать о подобном вредоносном контенте, в Max появилась возможность пожаловаться на сообщение. Для этого необходимо нажать на него и удерживать, пока не появится соответствующая кнопка, указать причину жалобы и отправить ее.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в мессенджере стал доступен безопасный режим. Благодаря ему пользователи могут запрещать поиск профиля по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомцев, а также не позволять приглашать себя в чаты. Чтобы использовать безопасный режим, нужно придумать и установить пин-код.

Ранее компания VK назвала сроки презентации мессенджера Max. Уточнялось, что она пройдет в начале осени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

    Названы возможные последствия встречи Путина и Трампа

    Опубликован обновленный рейтинг Путина

    Фитнес-тренер назвала необходимые упражнения для каждой женщины

    Ермак накануне переговоров Путина и Трампа опубликовал один эмодзи

    Россиян предупредили об опасности после переговоров Путина и Трампа

    Семью российских туристов отказались пускать в самолет из-за комариных укусов дочери

    В мессенджере Max появились функции для защиты от мошенников

    Захарова рассказала о попытке «Зеленского» пробраться на встречу Путина и Трампа

    Самбурская похвасталась фигурой в прозрачном боди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости