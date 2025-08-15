Из жизни
В новой сделке принца Гарри и Меган Маркл с Netflix нашли подвох

Принц Гарри и Меган Маркл лишились миллионов, заключив новый контракт с Netflix
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marco Bello / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о продлении контракта с Netflix, но лишились миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению обозревателя издания, подвох новой сделки состоит в том, что компания герцогов Сассекских Archewell Productions будет получать деньги только за одобренные проекты. Это отличает его от прежнего контракта на 100 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), который предполагал создание любого контента в рамках этого бюджета. Netflix теперь будет рассматривать их предложения по своему желанию.

«Мы гордимся расширением партнерства с Netflix», — заявила Меган Маркл в рамках продвижения своего бренда As Ever. Однако инсайдеры называют новый контракт элегантным способом Netflix разорвать отношения, если пара не предложит ничего стоящего.

Сейчас стриминговый сервис готовит к выпуску второй сезон кулинарного шоу «С любовью, Меган» и документальный фильм принца Гарри о сиротах в Уганде. Представитель Netflix отказался комментировать финансовые детали, сославшись на конфиденциальность. Эксперты сомневаются, что новый формат сотрудничества принесет Сассексам сопоставимые с прошлым контрактом доходы.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл очень разозлилась из-за того, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не позвал ее на свадьбу с Лорен Санчес. Журналисты издания отмечают, что Маркл отчаянно стремилась получить приглашение на свадьбу миллиардера в Венеции, так как считала это очень важным для своего имиджа.

