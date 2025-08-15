Россия
В России допустили обмен заключенными с США после встречи Путина и Трампа

Ярошенко: Трамп и Путин в ходе встречи могут договориться об обмене заключенными
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи в Анкоридже 15 августа могут договориться о взаимном обмене заключенными. Тогда россияне, которые находятся в тюрьме в США, смогут вернуться на родину, считает член Общественной палаты Константин Ярошенко, его слова приводит ТАСС.

«Советники и переговорщики, скорее всего, эту тему [обмена заключенными] затронут. Конечно, все произойдет не сразу, так как в отношении меня переговоры велись достаточно долго, но я надеюсь, что ряд наших граждан все-таки вернутся на родину», — сказал политик.

Ярошенко также добавил, что встреча лидеров двух мировых держав в любом случае должен положительно сказаться на двусторонних отношениях. Он напомнил, что у Путина не было никаких контактов с бывшим президентом США Джо Байденом, в то время как с Трампом российский лидер уже несколько раз говорил по телефону.

«Простое общение. Это уже большой позитив. Когда общаются люди, тем более на самом высшем уровне, в дальнейшем это приведет только к самому положительному», — отметил он.

Ранее профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро заявил, что США стали готовы к диалогу с Россией из-за неизбежности поражения Украины.

