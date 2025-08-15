Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 15 августа 2025Мир

В США объяснили готовность Вашингтона к диалогу с Москвой

Петро: США стали готовы к диалогу с РФ из-за неизбежности поражения Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон стал готов к диалогу с Москвой из-за ощущения неизбежности поражения Киева на фоне военных успехов России, заявил ТАСС профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро.

По словам эксперта, «у Запада нет военных, технологических или экономических ресурсов, не говоря уже о политической воле», чтобы остановить «неуклонное продвижение» России.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Экс-офицер разведки США рассказал о защите Донбасса Россией

    В США объяснили готовность Вашингтона к диалогу с Москвой

    В США назвали Зеленского инструментом в руках Запада

    Спутник снял загадочные темные объекты над необитаемым островом

    Дистанционно управляемый ПТРК «Фагот» испытают в зоне СВО

    В МИД предположили возможные варианты провокаций Киева для срыва саммита на Аляске

    Стратостат подняли над заливом Аляска из-за встречи Трампа с Путиным

    Стало известно о попытке Зеленского скрыть предложение США об обмене территориями

    В США заявили о невозможности сбить «Орешник»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости