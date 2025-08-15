В США объяснили готовность Вашингтона к диалогу с Москвой

Петро: США стали готовы к диалогу с РФ из-за неизбежности поражения Украины

Вашингтон стал готов к диалогу с Москвой из-за ощущения неизбежности поражения Киева на фоне военных успехов России, заявил ТАСС профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро.

По словам эксперта, «у Запада нет военных, технологических или экономических ресурсов, не говоря уже о политической воле», чтобы остановить «неуклонное продвижение» России.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.