В России нашли новые грибы

В Сихотэ-Алинском заповеднике открыли два новых вида грибов

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье открыли два новых вида грибов, относящихся к плевротоидным агарикомицетам. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Новые грибы не имеют выраженной ножки, а их шляпки полукруглые или вееровидные. Один из видов получил название крепидотус Соколова в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова. Этот гриб имеет небольшие красновато-коричневые плодовые тела и встречается только на стволах тополя Максимовича. Его уникальная особенность — шаровидные споры с микроскопическими шипиками, видимые только под электронным микроскопом.

Вторая находка — индийский крепидотус, который впервые описали семь лет назад в Индии, затем обнаружили в Северной Америке, а теперь и в России. Он имеет яркие оранжево-розовые шляпки диаметром 1-2 сантиметра и также растет на гнилых стволах тополя Максимовича.

Оба вида играют важную роль в лесных экосистемах, способствуя разложению мертвой древесины и обеспечению круговорота веществ.

Ранее россиянам назвали лучшие места для сбора грибов осенью. Ими оказались Карелия и Башкортостан. Также на грибы богаты Ленинградская и Московская области и регионы средней полосы России.