Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

RT: Лучше всего собирать грибы в Карелии и Башкортостане

Лучшими направлениями для сбора грибов осенью в России оказались Карелия и Башкортостан. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», результаты которого передает RT.

В Карелии больше всего грибов можно найти в Пряжинском, Олонецком, Сегежском и Беломорском районах. В Башкортостане щедрый урожай ждет грибников в Уфимском районе. Для сбора можно посетить и Ленинградскую область, в частности, Приозерский район, Сосново, Заходское, Кирилловское, Новое Девяткино и Кингисепп.

В Московской области самыми грибными местами оказались территории вдоль Ярославского, Казанского и Белорусского направлений, включая Серпухов, Коломну, Рузу и другие. В топ локаций также попали Владимирская, Рязанская, Калужская, Тульская, Свердловская, Самарская области и Татарстан.

Ранее биотехнолог Мария Золотарева предупредила россиян об опасных местах для сбора грибов. Она рекомендовала не собирать грибы рядом с дорогами и промышленными предприятиями.