В России назвали последствия неудачи на переговорах Путина и Трампа

Депутат Чепа: Неудача на переговорах Путина и Трампа затянет процесс по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Неудачные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к затягиванию процесса урегулирования украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Единственное опасение, которое есть на данный момент, связано с возможным влиянием Европы на Трампа. Мы знаем, что Франция, Германия, Великобритания просили его учитывать интересы ЕС, а мы знаем, что они заинтересованы в продолжении конфликта. И непонятно, как Трамп будет это совмещать: с одной стороны — заявления о готовности остановить войну, с другой — призывы партнеров по НАТО. Конечно, они могут оказать на него определенное влияние», — считает Чепа.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что Путину удастся объяснить американскому коллеге необходимость решения первопричин конфликта. В этом, как считает политик, президенту поможет колоссальный дипломатический опыт.

«Если на этих переговорах что-то пойдет не так, процесс просто будет затягиваться, — сказал депутат. — Мы видим, что Европа выбрала политику истощения России. Но как только ситуация на фронтах станет еще хуже, под угрозой окажутся уже новые территории Украины, Запад заговорит по-другому».

15 августа в 22:30 по московскому времени Путин встретится с Трампом на Аляске. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, главы государств проведут беседу в формате тет-а-тет.

