В России оценили перспективы прямого диалога Путина и Трампа

Климов: На переговорах обсудят будущее отношений РФ и США в политике и экономике

Во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет обсуждаться будущее российско-американских отношений в политике, экономике и ряде других сфер, а также украинский конфликт. Перспективы прямого диалога лидеров двух стран оценил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов, передает РИА Новости.

Политик выразил мнение, что без прямого диалога с Москвой Вашингтону не удастся достичь значимых результатов в вопросах стратегических вооружений, обеспечения безопасности, сотрудничества в космосе и Мировом океане, борьбы с опасными инфекциями и вредоносным техногенным воздействием на среду обитания, а также безопасного использования интернета и технологий искусственного интеллекта.

«Данный список можно было бы еще продолжить, но уже и так ясно, что в мире не столь много государств (если таковые вообще имеются), с которыми перечень совместных долгосрочных, полезных друг другу и человечеству в целом дел у США может быть столь же значим и масштабен. А главное — вполне реален», — заключил Климов.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон на Аляске в 22:30 по московскому времени. Сообщалось, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.