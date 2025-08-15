В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Слуцкий: Переговоры Путина и Трампа имеют все шансы стать исторической вехой

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать исторической вехой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram.

По его словам, на предстоящей встрече будет затронут ряд вопросов, которые касаются восстановления полноформатного российско-американского диалога. Депутат также подчеркнул, что от характера взаимодействия двух ядерных держав во многом зависят стабильность и глобальная безопасность.

«Надеемся на конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования. Без оглядки на русофобские "хотелки" давления на Москву "коалиции желающих", которая до сих пор не может признать провал антироссийской ставки на неонацистский режим», — заключил Слуцкий.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон на Аляске в 22:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.