Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 15 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе поймали изнасиловавшего двух школьниц мужчину

На Урале арестован растливший двух школьниц мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Урале суд арестовал местного жителя, изнасиловавшего двух школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенных в отношении двух и более лиц. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие предварительно установило, что фигурант изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. По делу назначены экспертизы и изучается характеризующий материал. В отношении обвиняемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Татарстане иностранец изнасиловал 16-летнюю девочку и снял это на камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    В России заявили о связанных с саммитом на Аляске атаках ВСУ

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости