В российском регионе поймали изнасиловавшего двух школьниц мужчину

На Урале арестован растливший двух школьниц мужчина

На Урале суд арестовал местного жителя, изнасиловавшего двух школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенных в отношении двух и более лиц. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие предварительно установило, что фигурант изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. По делу назначены экспертизы и изучается характеризующий материал. В отношении обвиняемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

