В российском регионе при атаке ВСУ пострадал подросток

Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал 12-летний мальчик
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. В результате пострадал 12-летний мальчик, его госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги», — рассказал чиновник. Он также отметил, что в селе были повреждены два частных дома.

Также, по словам Гладкова, различные повреждения получили частные дома в селах Бочковка и Никольское, а также в поселке Майский. В Белгороде же из-за атак ВСУ оказались повреждены фасад социального объекта, три многоквартирных дома и здания двух предприятий.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент прилета украинского беспилотника по «Белгород Арене».

