Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

Момент удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Белгород-Арене» попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На кадрах виднен врезающийся во внешнюю стену спорткомплекса БПЛА самолетного типа. Затем следует взрыв. Через дорогу от арены в этот момент идут люди.

Белгород с утра четверга, 14 августа, подвергается атаке украинских беспилотников. По данным Telegram-канала Shot, над городом за полдня сбили более 30 дронов ВСУ. Жителей попросили не покидать дома, все госучреждения на два дня перевели на удаленку, а крупные торговые центры закрыли.

К вечеру, по словам военкора Евгения Поддубного, в городе снова заработали системы противовоздушной обороны.