Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 14 августа 2025Россия

Военкор сообщил о работе ПВО над Белгородом

Военкор Поддубный сообщил о работе ПВО над Белгородом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Белгородом снова работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент в городе идет перехват дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другой информации об отражении атак военкор не предоставил.

При этом он отметил, что число ударов по Белгородской области за последние двое суток выросло вдвое.

Белгород с утра четверга, 14 августа, подвергается атаке украинских беспилотников. По данным Telegram-канала Shot, над городом за полдня сбили более 30 дронов ВСУ. Жителей попросили не покидать дома, все госучреждения на два дня перевели на удаленку, а крупные торговые центры закрыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Россияне потеряли более 15 миллиардов рублей из-за иностранных мессенджеров

    Россияне пришли в ужас от приглашения на свадьбу четвероклассника

    В России оценили опасность «долетающей до Москвы» ракеты Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости