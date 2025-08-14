Военкор сообщил о работе ПВО над Белгородом

Военкор Поддубный сообщил о работе ПВО над Белгородом

Над Белгородом снова работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент в городе идет перехват дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другой информации об отражении атак военкор не предоставил.

При этом он отметил, что число ударов по Белгородской области за последние двое суток выросло вдвое.

Белгород с утра четверга, 14 августа, подвергается атаке украинских беспилотников. По данным Telegram-канала Shot, над городом за полдня сбили более 30 дронов ВСУ. Жителей попросили не покидать дома, все госучреждения на два дня перевели на удаленку, а крупные торговые центры закрыли.