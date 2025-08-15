В российском регионе разгромили этническую банду и посадили чиновников

URA.RU: На Урале завершена операция против азербайджанской ОПГ, прошли аресты

В Екатеринбурге прошли массовые задержания и аресты уроженцев Азербайджана, создавших этническую ОПГ, которая занималась насильственным переделом рынка среди соотечественников. Об этом пишет URA.RU.

Силовая операция по ликвидации азербайджанской банды началась после задержания бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филипповича в 2024 году при получении денег от членов этнической ОПГ. Он обещал им покровительство и урегулирование проблем с правоохранителями, однако обещанного не выполнил.

Затем у силовиков вызвал интерес экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин, через которого они вышли на азербайджанский клан Сафаровых, которые близки к лидеру азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахину Шыхлински.

Сейчас арестованы восемь азербайджанцев, причастных в расправам и покушениям в 2001, 2010 и 2011 годах.