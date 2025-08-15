Ценности
В сети удивились изменившейся внешности Александра Олешко

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В сети удивились изменившейся внешности российского актера и телеведущего Александра Олешко. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист предстал перед камерой, лежа в шезлонге во время отпуска. Он позировал с голым торсом и полностью седыми волосами на голове, зачесанными назад.

При этом ведущий высказался о своей внешности. «Я уже не мальчик и практически весь седой. Конечно, во время съемок я делаю свои волосы немного другого цвета. (...) Быть седым в кадре — я буду вас расстраивать этим», — отметил он.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Не сразу узнала, только когда заговорил», «Совсем другой человек», «Не поняла, кто это. Олешко?», «Почему он такой старый?», «Не знала, что вы седой», — заявили юзеры.

В июле российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков.

