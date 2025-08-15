Полковник Макгрегор: Зеленский поехал в Европу за помощью на фоне потерь ВСУ

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский поехал в Европу. Об этом он высказался в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена.

Макгрегор заявил, что Зеленский поехал в Европу за помощью, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в конфликте с Россией.

«Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие», — отметил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ВСУ столкнулись с трудностями на передовой, что делает положение Киева на переговорах невыгодным. «Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно», — отметил он.