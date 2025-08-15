Мир
В США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

Профессор Миршаймер: Успехи на СВО усилят позицию России на переговорах с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что успехи в зоне специальной военной операции (СВО) усилят переговорную позицию России на предстоящем саммите на Аляске. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Миршаймер отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями на передовой, что делает положение Киева на переговорах невыгодным.

«Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция [президента России Владимира] Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад», — отметил профессор из США.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

