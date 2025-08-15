Мир
В США призвали Европу прекратить поддержку Украины

Экс-чиновник Пентагона Брайен призвал Европу прекратить поддержку Украины
Фото: Pixabay

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack призвал Европу прекратить поддержку Украины.

По его мнению, президент страны Владимир Зеленский не сменит курс и попытается подорвать переговоры между Россией и США, что может негативно отразиться на союзниках Киева.

«Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского. Она роет глубокую яму для своего будущего», — подчеркнул экс-чиновник Пентагона.

Он добавил, что европейским лидерам останется только наблюдать за тем, как Россия и США налаживают диалог, из-за их радикальной позиции, аналогичной Киеву. Любые попытки сорвать достижение мирного урегулирования Вашингтон может расценить как угрозу национальной безопасности, добавил бывший помощник.

Ранее Брайен заявил, что украинский конфликт с большей долей вероятности может завершиться по грузинскому сценарию. Он пояснил, что подобный сценарий исключает присутствие иностранных войск и предоставление гарантий безопасности, в том числе и финансовых. При этом в него, вероятно, может войти пакет помощи для восстановления страны, но без конфискации замороженных российских активов.

