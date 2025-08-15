Интернет и СМИ
В США узнали о местоположении заложников в Газе

Журналист Херш: США получили данные о местоположении заложников в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США получили данные о местонахождении остающихся в живых заложников в секторе Газа. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack, сославшись на источники.

Херш уточнил, что Вашингтон получил данные о местоположении заложников от израильского разведывательного сообщества. Предполагается, что они находятся в двух комплексах туннелей, по которым еще не наносили удары.

«В одном из комплексов в Рафахе на юге Газы, предположительно, удерживается по меньшей мере 10 заложников, которые испытывают проблемы со здоровьем. Еще один похожий комплекс расположен в туннелях под городом Газа», — написал журналист.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену ХАМАС заложников. Израиль и США находятся в постоянном контакте по вопросу заложников.

