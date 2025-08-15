Мир
21:41, 14 августа 2025Мир

Вандал повредил собор в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

KTUU: Вандал повредил собор в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Анкоридже на Аляске, где 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вандал повредил здание собора Святого Семейства, который находится в центре города. Об этом сообщает телеканал KTUU.

«Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в него кирпичи», — сказано в сообщении. Пока неизвестно, что сподвигло мужчину на такой поступок.

Правоохранителям уже направили записи с камер видеонаблюдения. Собор остается открытым для посещения.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.

