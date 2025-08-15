Ценности
Внешность Николая Баскова на фото из Шанхая вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nikolaibaskov

Российский эстрадный певец Николай Басков опубликовал фото из путешествия по Шанхаю и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних снимках 48-летний исполнитель предстал в голубой джинсовой рубашке, брюках и белой футболке. При этом его внешний вид дополняли черные солнцезащитные очки. В то же время на другом кадре артист попозировал в черной рубашке и белой футболке.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности знаменитости. По их мнению, он отредактировал кадры с помощью фотошопа. «Ага, фотошоп. Коля, не чуди», «Что с ним случилось? С пластикой явно перестарался», «Это снимки какого года или это такой прекрасный фотошоп?», «Николай, это точно Вы?», «Фильтров много», «Завидую его скулам», — обсуждали фанаты.

В июне реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван раскрыл правду о пластике Баскова.

