Забота о себе
09:32, 15 августа 2025Забота о себе

Врач объяснил изменение цвета мочи на коричневый и красный

Нефролог Кирога заявил, что коричневая моча указывает на заболевания почек
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Нефролог Борха Кирога заявил, что в норме цвет мочи варьируется от почти прозрачного до ярко-желтого в зависимости от количества выпитой воды. Какие два оттенка мочи указывают на серьезные проблемы со здоровьем, он рассказал в беседе с изданием Vanitatis.

Врач призвал пройти обследование при появлении мочи красного цвета. Зачастую такой оттенок указывает на цистит или мочекаменную болезнь, объяснил он.

Кроме того, насторожиться стоит и при изменении цвета мочи на коричневый, напоминающий коньяк или кока-колу, так как обычно этот симптом указывает на развитие различных заболеваний почек. По той же причине при мочеиспускании образуется большое количество пены, добавил Кирога.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили полезные альтернативы соли при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В ведомстве заявили, что ее можно заменить на лимон или пряные травы.

