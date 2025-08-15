ТАСС: ВСУ используют ракеты ЗРК С-200 и Patriot против российских самолетов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с конца 2023 года стали активно использовать ударные ракеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-200, SAMP/T и Patriot против российских самолетов Су-34 и Су-35, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По его словам, за полтора года средства противовоздушной обороны перехватили почти 20 зенитных ракет, атаковавших самолеты ВС России на сверхзвуковых скоростях — от 870 до 1178 метров в секунду.

Ранее источник агентства заявил, что западные ЗРК оказались неспособны противостоять ударам российской авиации. По его словам, в ходе СВО российские военные успешно перехватывают западные зенитные ракеты, которыми украинские войска пытаются атаковать авиацию при выполнении боевых задач.

В конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology (NT), которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot.

