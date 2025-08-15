Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 15 августа 2025Бывший СССР

ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

ТАСС: ВСУ используют ракеты ЗРК С-200 и Patriot против российских самолетов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с конца 2023 года стали активно использовать ударные ракеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-200, SAMP/T и Patriot против российских самолетов Су-34 и Су-35, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По его словам, за полтора года средства противовоздушной обороны перехватили почти 20 зенитных ракет, атаковавших самолеты ВС России на сверхзвуковых скоростях — от 870 до 1178 метров в секунду.

Ранее источник агентства заявил, что западные ЗРК оказались неспособны противостоять ударам российской авиации. По его словам, в ходе СВО российские военные успешно перехватывают западные зенитные ракеты, которыми украинские войска пытаются атаковать авиацию при выполнении боевых задач.

В конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology (NT), которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Звезда «Ворониных» ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней

    В России заявили о «проигравшей команде» после появления Лаврова в кофте с надписью «СССР»

    ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

    Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия

    Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

    Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

    Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

    Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

    Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости