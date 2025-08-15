Наука и техника
Западные зенитные комплексы оказались не способны противостоять ударам российской авиации

ТАСС: Западные ЗРК не способны противостоять ударам авиации ВКС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Западные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) оказались не способны противостоять ударам российской авиации, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Попытки ВСУ ограничить удары авиации ВКС России с помощью зенитных ракетных комплексов западного производства пресекаются российскими средствами ПВО», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в ходе специальной военной операции (СВО) российские военные успешно перехватывают западные зенитные ракеты, которыми украинские войска пытаются атаковать авиацию при выполнении боевых задач.

В конце июля газета The Wall Street Journal писала, что передача Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства не сможет изменить ход конфликта на Украине.

