ТАСС: Западные ЗРК не способны противостоять ударам авиации ВКС РФ

Западные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) оказались не способны противостоять ударам российской авиации, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Попытки ВСУ ограничить удары авиации ВКС России с помощью зенитных ракетных комплексов западного производства пресекаются российскими средствами ПВО», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в ходе специальной военной операции (СВО) российские военные успешно перехватывают западные зенитные ракеты, которыми украинские войска пытаются атаковать авиацию при выполнении боевых задач.

В конце июля газета The Wall Street Journal писала, что передача Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства не сможет изменить ход конфликта на Украине.