За «королевой культурного госзаказа» приехали российские силовики

В Уфе задержана глава дирекции культурных программ РБ Юрина по делу о присвоении

В Уфе правоохранительные органы задержали руководительницу АНО «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан» Гульнару Юрину по подозрению в присвоении средств. Об этом сообщает РБК.

Юрину в республике называют «королевой культурного госзаказа», так как она является крупнейшим игроком на рынке организации культурных мероприятий, отмечает Ufa1.ru.

Задержание предпринимательницы связывают с уголовным делом народного артиста республики, директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Он находится под стражей с конца мая по обвинению в превышении должностных полномочий.

В одном из эпизодов в его деле фигурирует Юрина, с которой в октябре 2023 года был заключен контракт без проведения торгов договор стоимостью 33,5 миллиона рублей на подготовку площадки для конкурса песни «Время героев». Ущерб по делу оценили почти в 10 миллионов рублей.

