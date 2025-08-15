Силовые структуры
12:42, 15 августа 2025Силовые структуры

За «королевой культурного госзаказа» приехали российские силовики

В Уфе задержана глава дирекции культурных программ РБ Юрина по делу о присвоении
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе правоохранительные органы задержали руководительницу АНО «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан» Гульнару Юрину по подозрению в присвоении средств. Об этом сообщает РБК.

Юрину в республике называют «королевой культурного госзаказа», так как она является крупнейшим игроком на рынке организации культурных мероприятий, отмечает Ufa1.ru.

Задержание предпринимательницы связывают с уголовным делом народного артиста республики, директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Он находится под стражей с конца мая по обвинению в превышении должностных полномочий.

В одном из эпизодов в его деле фигурирует Юрина, с которой в октябре 2023 года был заключен контракт без проведения торгов договор стоимостью 33,5 миллиона рублей на подготовку площадки для конкурса песни «Время героев». Ущерб по делу оценили почти в 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о задержании управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд), расположенного в Казани, по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 11,5 миллиона рублей.

