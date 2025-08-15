Застрявшую в ящике для пожертвований женщину не смогли спасти

Жительница города Линкольн, США, застряла в ящике для пожертвований в Калифорнии. Об этом сообщает 1011 Now.

5 августа полиция города Лоди обнаружила 44-летнюю Диану Борисенко частично застрявшей в контейнере для благотворительного сбора вещей. По версии следствия, женщина слишком глубоко засунула руку внутрь. Дверца стала давить на ее корпус, причем чем активнее она пыталась вырваться, тем больше усиливалось давление.

Спасатели извлекли Борисенко и попытались реанимировать, но не смогли. В больнице ее сердце перестало биться. Как долго женщина находилась в ловушке — неизвестно. Власти уточнили, что этот контейнер был установлен незаконно и уже демонтирован.

Лейтенант Эрик Шоу пояснил, что конструкция ящика срабатывала как смертельная ловушка: чем дальше человек протягивал руку, тем сильнее дверца прижимала тело. Этот случай вызвал вопросы к безопасности подобных благотворительных контейнеров, широко распространенных в США.

