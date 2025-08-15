Забота о себе
21:02, 15 августа 2025Забота о себе

Желание хорошего секса спасло россиянина от инфаркта

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Уролог Марк Гадзиян рассказал случай из практики, когда желание хорошего секса спасло мужчину от инфаркта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На прием к Гадзияну пришел 45-летний мужчина с эректильной дисфункцией, из-за которой партнерша все время оставалась неудовлетворенной. На протяжении шести лет он принимал препараты для потенции, но в последнее время и они перестали помогать.

Гормоны у пациента были в норме, на либидо он не жаловался. Зато результаты липидограммы оказались плохими. Затем во время УЗИ сонных артерий у него обнаружили бляшку, а на ЭКГ — ишемию миокарда.

После этого мужчине сделали ангиографию сосудов сердца. В результате выяснилось, что в двух артериях просвет был сужен на 80 процентов. Это означает, что в любой момент мог наступить инфаркт. Однако россиянину установили два стента, чем спасли ему жизнь.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил, что рак простаты считается очень коварным. Причиной тому, по его словам, является отсутствие симптомов на ранней стадии заболевания.

