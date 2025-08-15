Желание хорошего секса спасло россиянина от инфаркта

Уролог Марк Гадзиян рассказал случай из практики, когда желание хорошего секса спасло мужчину от инфаркта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На прием к Гадзияну пришел 45-летний мужчина с эректильной дисфункцией, из-за которой партнерша все время оставалась неудовлетворенной. На протяжении шести лет он принимал препараты для потенции, но в последнее время и они перестали помогать.

Гормоны у пациента были в норме, на либидо он не жаловался. Зато результаты липидограммы оказались плохими. Затем во время УЗИ сонных артерий у него обнаружили бляшку, а на ЭКГ — ишемию миокарда.

После этого мужчине сделали ангиографию сосудов сердца. В результате выяснилось, что в двух артериях просвет был сужен на 80 процентов. Это означает, что в любой момент мог наступить инфаркт. Однако россиянину установили два стента, чем спасли ему жизнь.

