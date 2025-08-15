Забота о себе
19:27, 15 августа 2025Забота о себе

Женщине диагностировали встречавшийся всего у 20 человек в мире агрессивный тип рака

Metropoles: Бразильянке диагностировали ассоциированный с имплантами рак груди
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marko Poplasen / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Бразилии врачи диагностировали редкий и агрессивный тип рака, который встречался всего у 20 человек в мире. Побороть заболевание в конечном итоге она так и не смогла, пишет издание Metropoles.

Бразильянка, имя которой не называется, обратилась в больницу в связи с болью в груди и увеличением одной из молочных желез. В результате обследований выяснилось, что вокруг силиконовых имплантов, которые она установила еще 20 лет назад, скопилась жидкость, а в самих капсулах произошли изменения.

Затем у женщины взяли биопсию, после которой у нее выявили плоскоклеточный рак молочной железы, ассоциированный с имплантами. Это онкологическое заболевание является настолько редким, что известно всего о 20 случаях в мире. Впервые оно было описано лишь в конце прошлого века.

Жительнице Бразилии удалили импланты, после чего провели мастэктомию. У пациентки наступила ремиссия, но в скором времени опухоль вернулась. После постановки повторного диагноза она прожила еще девять месяцев.

Ранее исследователь Уильям Хилл объяснил, почему у некурящих людей возникает рак легких. По его словам, фактором риска является загрязненный воздух.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
