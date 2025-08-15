Женщине диагностировали встречавшийся всего у 20 человек в мире агрессивный тип рака

Metropoles:

Жительнице Бразилии врачи диагностировали редкий и агрессивный тип рака, который встречался всего у 20 человек в мире. Побороть заболевание в конечном итоге она так и не смогла, пишет издание Metropoles.

Бразильянка, имя которой не называется, обратилась в больницу в связи с болью в груди и увеличением одной из молочных желез. В результате обследований выяснилось, что вокруг силиконовых имплантов, которые она установила еще 20 лет назад, скопилась жидкость, а в самих капсулах произошли изменения.

Затем у женщины взяли биопсию, после которой у нее выявили плоскоклеточный рак молочной железы, ассоциированный с имплантами. Это онкологическое заболевание является настолько редким, что известно всего о 20 случаях в мире. Впервые оно было описано лишь в конце прошлого века.

Жительнице Бразилии удалили импланты, после чего провели мастэктомию. У пациентки наступила ремиссия, но в скором времени опухоль вернулась. После постановки повторного диагноза она прожила еще девять месяцев.

