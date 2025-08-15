Звезда нулевых заявила о поиске продюсера для годовалой дочери

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, заявила, что нашла продюсера для своей годовалой дочери Раисы. Ее цитирует Пятый канал.
По словам исполнительницы, ее муж, композитор Игорь Бабаев, дружит с отцом исполнительницы хита «Сигма-бой» Михаилом Чертищевым. «Он [Чертищев] говорит: "Я жду Раечку на фит. Быстрее, быстрее". Наш папа Игорь Бабаев подходит к нашей маленькой, смотрит на нее и говорит: "Дочь, расти быстрее, у меня на тебя большие планы"», — сказала Почепа.
Ранее Акула назвала себя популярнее певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.